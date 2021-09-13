أسهم التكنولوجيا في آسيا تحت ضغط الحملة الصينية المتجددة

بدأت الأسواق الأوروبية جلسات اليوم الاثنين، على ارتفاع مع وجود شهية لأخذ المخاطر، وسط آمال بقوة التعافي الاقتصادي خاصة بعد خطوة المركزي الأوروبي بتقليص الدعم.

في المقابل، شهدت أسواق آسيا لا سيما في الصين وهونغ كونغ تراجعات بقيادة أسهم التكنولوجيا، على خلفية طلب المراقبين في الصين من شركة "علي باي" تفكيك نفسها وفصل وحدة القروض الصغيرة لتقليص حجمها.

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تعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة إجراءات صينية لتقليص سيطرة شركات التكنولوجيا خاصة لجهة البيانات.