إقبال متوقع من هذه الفئات على سهم "أدنوك للحفر"

اعتبر طلال طوقان رئيس الاستثمار في BHM Capital أن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، تسعير جيد، متوقعاً أن يكون الإقبال جيداً جداً على السهم من المستثمرين الذين ينظرون إلى العائد وأصحاب المدخرات دون وجود بدائل في ظل انخفاض الفوائد، إلى جانب وجود رغبة في تنويع المحافظ الاستثمارية وتوسيع عمق سوق أبوظبي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أنه وفق توجه الشركة لتبني سياسة واضحة لتوزيعات الأرباح، قد تصل التوزيعات عند سعر 2.3 درهم إلى ما بين 6.2% و6.5% العام المقبل.