هل يخلق الغاز أزمة في أميركا وأوروبا مع دخول موسم الشتاء القارس؟

استبعد خالد العوضي مستشار الطاقة في Hawk Energy حدوث انقطاعات في الكهرباء نتيجة الطلب الكبير على الغاز في أوروبا، باعتبار أن الإنتاج الأوروبي يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الإقبال والطلب على الغاز يتزايد لنزوح بعض شركات الكهرباء من الفحم لأسباب بيئية، مضيفاً أن أسعار الغاز تأثرت بالزيادة في الطلب الآسيوي والأوروبي والأميركي.

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وعزا الزيادة في أسعار الغاز أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط والتوسع في المواصلات البرية والبحرية ما يزيد من استهلاك الغاز، معتبراً أن الوقود الأحفوري الوحيد الذي له أضرار أقل على البيئة.

وقال إن أوروبا قد تؤجل أهدافها البيئية لعام 2030 والتي تسعى لخفض الاعتماد تدريجيا على الغاز.

وأضاف العوضي أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي كبير وسيرتفع مستقبلا، متوقعاً زيادة إنتاج الغاز المسال الأميركي ودخوله للسوق الأوروبية.

كما توقع أيضاً أن يرفع الشتاء البارد والعواصف الثلجية في أميركا الطلب على الغاز مع تدني مخزون الغاز الأميركي، ما سيزيد الأسعار، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة في أستراليا وقطر لن يظهر مفعولها إلا بعد 4 سنوات.