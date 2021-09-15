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هل تضغط مستويات التضخم المرتفعة على بنك إنجلترا؟

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اقتصاد بريطانيا

هل تضغط مستويات التضخم المرتفعة على بنك إنجلترا؟

التضخم البريطاني سجل 3.25% في أغسطس على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع التضخم في بريطانيا خلال شهر أغسطس 2021 بأسرع وتيرة منذ تسع سنوات.

وقد يزيد ذلك من الضغوط على بنك انجلترا لكبح خطته التحفيزية لدعم الاقتصاد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 3.2% الشهر الماضي وهي أعلى وتيرة منذ مارس عام 2012.

فيما كان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر بـ 2.9%.

وتشير هذه الأرقام إلى طفرة ما بعد الإغلاقات المتعلقة بفيروس كورونا والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.9% وهي الأعلى منذ سبتمبر 2011.

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