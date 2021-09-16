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أزمة "إيفرغراند" الصينية تبث الهلع في أسواق آسيا

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الأسواق العالمية

أزمة "إيفرغراند" الصينية تبث الهلع في أسواق آسيا

العربية.نت

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تراجعات واسعة النطاق في أسواق آسيا بتأثير مخاوف تعثر شركة إيفرغراند للتطوير العقاري وانتشار العدوى في السوق الصينية لا سيما بين شركات القطاعين العقاري والمصرفي، إلى جانب تأثر شركات التكنولوجيا جراء مزيد من التضييق التنظيمي.

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