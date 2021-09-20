أزمة طاقة تلوح في بريطانيا.. هل يحول التدخل الحكومي دون وقوعها؟

تشهد الأسواق الأوروبية تراجعا واضحا في شهية المخاطر، وسط ترقب أجندة حافلة باجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتركيز على أزمة الطاقة والغاز في بريطانيا وسائر أوروبا.

بدأت ملامح الأزمة بعدما زاد الطلب على الغاز في أعقاب فتح الاقتصادات، ما تزامن مع تقلص الإمدادات الروسية وضعف المخزونات، إلى جانب عمليات الصيانة لمحطات الطاقة النووية وضعف طاقة الرياح في بريطانيا التي تواجه فيها عشرات شركات الطاقة الصغيرة شبح الإفلاس.