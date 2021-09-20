.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أزمة طاقة تلوح في بريطانيا.. هل يحول التدخل الحكومي دون وقوعها؟

  • الخط
طاقة

أزمة طاقة تلوح في بريطانيا.. هل يحول التدخل الحكومي دون وقوعها؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تشهد الأسواق الأوروبية تراجعا واضحا في شهية المخاطر، وسط ترقب أجندة حافلة باجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتركيز على أزمة الطاقة والغاز في بريطانيا وسائر أوروبا.

بدأت ملامح الأزمة بعدما زاد الطلب على الغاز في أعقاب فتح الاقتصادات، ما تزامن مع تقلص الإمدادات الروسية وضعف المخزونات، إلى جانب عمليات الصيانة لمحطات الطاقة النووية وضعف طاقة الرياح في بريطانيا التي تواجه فيها عشرات شركات الطاقة الصغيرة شبح الإفلاس.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فجأة اختفت مئذنة المسجد الأعظم.. الجزائريون حائرون فجأة اختفت مئذنة المسجد الأعظم.. الجزائريون حائرون
فيديو يثير غضبا بأميركا.. إهانات وأحصنة تدفع مهاجرين عزلاً فيديو يثير غضبا بأميركا.. إهانات وأحصنة تدفع مهاجرين عزلاً
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد