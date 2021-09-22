.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا يستبعد سيناريو "ليمان براذرز" من أزمة "إيفرغراند"؟

  • الخط
الأسواق العالمية

لماذا يستبعد سيناريو "ليمان براذرز" من أزمة "إيفرغراند"؟

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال جاري جينسلر رئيس لجنة البورصات والأوراق المالية الأميركية يوم أمس الثلاثاء، إن السوق الأميركية في موقف أفضل لاستيعاب صدمة عالمية محتملة من إفلاس شركة كبرى مقارنة بالأعوام السابقة على الأزمة المالية 2007-2009، في إشارة إلى أزمة ديون شركة "إيفرغراند" الصينية.

من ناحية أخرى، تلقت الأسواق بعض الطمأنة على خلفية ضخ المركزي الصيني 18.6 مليار دولار في النظام المصرفي، وتقديرات بأن تكون قروض الشركة المصرفية عند 50 مليار دولار من أصل إجمالي 300 مليار دولار، ما يخفف من تأثر القطاع المصرفي.

ويفسر غموض التسوقة التي أعلنت عنها "إيفرغراند" أخيراً، قائلاً إنها تمت خارج المقاصة، بعدم امتلاك الشركة كامل المبلغ المتوجب سداده أو كون المهلة لا تسمح لها بالسداد ضمن المقاصة شراءً للوقت وتفادياً للتخلف التقني عن السداد.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
علماء صينيون يفجرون مفاجأة حول أول انتشار لفيروس كورونا! علماء صينيون يفجرون مفاجأة حول أول انتشار لفيروس كورونا!
هل يحقق رونالدو رغبة والدته قبل موتها؟ هل يحقق رونالدو رغبة والدته قبل موتها؟
الأكثر قراءة
انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
خبراء يحذرون ثانية خبراء يحذرون ثانية "إياكم أن تغسلوا الدجاج واللحوم"
بعد تلقيها أغلى علاج بالعالم.. وفاة الطفلة المصرية ليال بعد تلقيها أغلى علاج بالعالم.. وفاة الطفلة المصرية ليال
احتجزه 5 ساعات بسكين على عنقه.. كاميرا توثق لحظات رعب احتجزه 5 ساعات بسكين على عنقه.. كاميرا توثق لحظات رعب
خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟ خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟
قبل أن تذهب
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
اكتشف المزيد