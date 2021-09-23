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هل يبدأ بنك إنجلترا تقليص الدعم؟

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اقتصاد بريطانيا

هل يبدأ بنك إنجلترا تقليص الدعم؟

العربية.نت

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بعد اجتماع الفيدرالي، تنتظر الأسواق نتائج اجتماع بنك إنجلترا وسط توقعات بأن يخرج عنه إعلان ببدء تقليص التيسير الكمي.

وكان البنك المركزي البريطاني قام مطلع الصيف وفق عملية فنية، بتقليص المشتريات الشهرية من أوراق مالية وسندات مختلفة، ما فهمته السوق على أنه مؤشر لقرب تقليص الدعم.

وتشير التصريحات الأخيرة إلى أن 4 أعضاء في لجنة التصويت على السياسة النقدية يؤيدون رفع الفائدة، وبشكل عام من المنتظر رفع الفائدة السنة القادمة في مايو بحسب التقديرات، يليه رفع ثانٍ نهاية ديسمبر نظرا لارتفاع معدلات التضخم إلى جانب معدلات التوظيف.

من ناحية أخرى، دخلت أزمة الغاز على الخط، حيث رفعت تكلفة الطاقة على المستهلكين والمصانع، وسط توقعات بارتفاع أكبر في أسعار الأغذية مما قد يشكل عاملاً يبطئ وتيرة خفض الدعم ويبث الحذر لدى بنك إنجلترا.

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