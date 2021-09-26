هذه استراتيجية أمانات للاستثمار في المنطقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، محمد حمادة، إن الشركة تتطلع لدخول أقوى في أسواق السعودية والإمارات ومصر الفترة القادمة، وذلك بعد أن قامت بالتخارج من حصص غير مؤثرة لبعض الشركات.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن الشركة تستطيع توفير سيولة قدرها مليار درهم، منها 700 مليون درهم سيولة متوفرة حاليا لديها، والباقي من قبل البنوك للتوسع وتقوية منصاتها الحالية.

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وأعلنت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الأحد، أن الصندوق السعودي للرعاية الصحية والتعليم المملوك لها بالكامل، قام ببيع حصة الأقلية العائدة له والمتمثلة في 13.13% من الأسهم في المركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعودية إلى مستثمر خاص مقابل 443 مليون ريال سعودي.