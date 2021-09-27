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كيف ستنعكس التغطية الكبيرة لاكتتاب "أدنوك للحفر" على أول أيام تداوله؟

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سوق أبوظبي

كيف ستنعكس التغطية الكبيرة لاكتتاب "أدنوك للحفر" على أول أيام تداوله؟

العربية.نت

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قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، إن مستوى الإقبال على الاكتتاب في "أدنوك للحفر"، إيجابي جداً لم تشهده أسواق الإمارات منذ سنوات.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أنه وفي ظل التغطية الكبيرة، من المتوقع أن تشهد عملية التداول في اليوم الأول قفزة سعرية.

وكان اكتتاب أدنوك للحفر جمع 34 مليار دولار، إذ تلقى تغطية بإحدى وثلاثين مرة.

وانتهى أمس الأحد اكتتاب المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية في الطرح العام لأسهم شركة أدنوك للحفر، بسعر 2.3 درهم للسهم، لينتهي معه الطرح العام الأولي لأسهم الشركة الذي بدأ في 13 سبتمبر الجاري.

سيكون سعر الطرح 2.3 درهم وسيبدأ التداول في الثالث من أكتوبر.

من ناحية أخرى، لا يتفق الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، مع تقرير ستاندرد أند بورز الأخير الذي توقع انخفاض جودة الأصول في القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أن جائحة كورونا من أكبر الأزمات التي مرت على العالم، والمركزي الإماراتي كان من بين البنوك المركزية السباقة إلى دعم قطاعات الاقتصاد.

وأضاف: "حتى لو نظروا إلى جودة الأصول والانكشاف على قطاع العقار في إمارة دبي خاصة، نرى أن القطاع مر بالأسوأ وهو الآن في فترة تعافٍ ولم يعد بالضعف الذي يتحدثون عنه. أما القطاعات الأخرى فمن الواضح أنها تتلقى دعماً حكوميا بشكل كبير والسيولة في مصارف الإمارات والخليج تعتبر من بين الأعلى".

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