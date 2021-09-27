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نهاية عهد ميركل كمستشارة ألمانيا بعد 16 عاماً

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اقتصاد أوروبا

نهاية عهد ميركل كمستشارة ألمانيا بعد 16 عاماً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت نتائج الانتخابات الألمانية فوز الاشتراكيين الديمقراطيين بفارق طفيف، لينتهي بذلك عهد أنجيلا ميركل كمستشارة ألمانيا بعد ستة عشر عاما، ويبدأ عهد جديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

حلّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة Olaf Scholz في المركز الأوّل مع حصده 25.7% من الأصوات، وحصل المعسكر المحافظ على 24.1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حل حزب الخضر ثالثًا بـ 14.8%، يليه الحزب الديمقراطي الحرّ بنسبة 11.5%.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يدعو اليوم إلى تحديث الاقتصاد لتلبية مطالب العولمة، لكنه يشدد أيضا على الحاجة إلى معالجة الاحتياجات الاجتماعية للعمال والفئات المحتاجة.

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