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إقبال قوي على اكتتاب "أدنوك للحفر" وترقب الإدراج في 3 أكتوبر

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سوق أبوظبي

إقبال قوي على اكتتاب "أدنوك للحفر" وترقب الإدراج في 3 أكتوبر

العربية.نت

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قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في BHM Capital، إن الإقبال على اكتتاب "أدنوك للحفر" يعزى إلى نشاط الشركة وارتباطها بمعدلات النمو والاستراتيجيات السيادية المتعلقة بخطط رفع إنتاج النفط في الإمارات، إلى جانب الوضوح في نشرة الإصدار وسياسة الشركة لجهة التوزيعات النقدية مع احتمالية عائد بحوالي 6.5%.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الإقبال كان كبيراً من قبل المستثمرين لوجود نقص في الأدوات المالية المحققة للعوائد المرتفعة خاصة الودائع، مع انخفاض نسب الفائدة، إلى جانب احتمالية نمو الأسعار ووجود سيولة جيدة في السوق.

من ناحية أخرى، لفت إلى أنه يدل على رغبة المستثمرين في التنويع لاختلاف نشاط الشركة عن الشركات المدرجة.

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