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174 مليار ريال إجمالي الدفعات المشمولة بالتأجيل

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بنوك السعودية

174 مليار ريال إجمالي الدفعات المشمولة بالتأجيل

العربية.نت

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قال علاء آل إبراهيم رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، إن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات من قبل البنك المركزي السعودي يأتي في ظل الدعم الكبير للمصارف السعودية وحرص المركزي على صحة النظام المصرفي السعودي، متوقعاً أن يكون هناك تمديد إضافي.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن المركزي السعودي يسعى لتفادي تعرض النظام المصرفي لأي ضغوط تدفعه لتكوين مخصصات وتسجيل خسائر.

وذكر أن إجمالي الدفعات المشمولة في التمديد يبلغ 174 مليار ريال، وعلى الرغم من قوة النظام المصرفي السعودي إلا أنها تمثل نحو 5 أضعاف المخصصات المحققة حتى الربع الثاني.

وتابع: "إذا ما افترضنا أن معظمها سيتم سداده دون تعثرات، بافتراض وجود تعثر بحد أقصى 25%، فهذا يعادل حوالي 120% من قيمة القروض المتعثرة الحالية، بالتالي قد يسبب ضغطاً على النظام المصرفي".

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