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لهذا السبب تراجعت أسهم الاتصالات السعودية

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سوق السعودية

لهذا السبب تراجعت أسهم الاتصالات السعودية

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن التراجعات التي يشهدها سهم الاتصالات السعودية STC، متوقع على المدى القصير بسبب المستثمرين الأفراد وهو رد فعل على إعلان صندوق الاستثمارات العامة عزم بيع جزء من حصته في الشركة.

وأضاف في حديثه لـ"العربية" أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بقوة أوضاعها المالية، بمساندة شركاتها التابعة مثل Solution by STC، والتي من المتوقع أن تنمو بعلامتين عشريتين، وشركة أس تي سي كوارا، كما أن شركتها أس تي سي باي حصلت على رخصة البنوك الرقمية.

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