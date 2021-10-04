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السيولة تتوجه لهذه الأسهم بالمنطقة الفترة المقبلة

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أسواق الخليج

السيولة تتوجه لهذه الأسهم بالمنطقة الفترة المقبلة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن الإقبال الضخم على الاكتتابات الجديدة في المنطقة يعود إلى نوعية الشركات التي جرى طرحها، إذ إنها تنتمي للاقتصاد الجديد.

وأضاف أن الشركتين اللتين تم طرحهما في السعودية تنتميان لهذا القطاع، فشركة أس تي سي سوليوشن تنتمي للاقتصاد الرقمي، الذي يقع ضمن خطط رؤية المملكة 2030، بجانب الاقتصاد الدائري المتمثل في شركة أكوابارو.

وفي أبوظبي، قال جمعة إن طرح أدنوك للحفر وشركة الياه سات له علاقة بالصندوق السيادي لأبوظبي وتقديمه لنوعية جديدة من الشركات للجمهور.

وأوضح أن كل الطروحات تمثل للجمهور فرصة، إذ إنه لم يعد بحاجة للبحث في الأسواق المتقدمة على هذه النوعية من الشركات.

وأشار إلى أن الاكتتابات ساهمت في سحب جزء من السيولة في الأسواق، وهو ما يفسر المنحى العرضي للأسواق خلال الفترة الماضية، مبينا أن أسواق المنطقة تنتظر حافزا جديدا لمواصلة الصعود.

وذكر أن السيولة خلال الفترة المقبلة ستتجه نحو أسهم مختارة، فالمستثمر الآن يبحث عن شركات لديها توسع في هوامش الربحية، وشركات تنمو مبيعاتها، بجانب البتروكيماويات والكيماويات في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة الفترة الماضية.

وتابع: "السيولة ستكون حذرة، ستبحث عن تقييمات الشركات غير المرتفعة وذات توسع".

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