هذه الضغوط تواجه أوبك بلس بشأن سياستها النفطية

قال المستشار في شؤون الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، فيصل الفايق، إن هناك ضغوطا على أوبك من التضخم الصعودي وأزمة الطاقة، بسبب أسعار الغاز والفحم، والمرحلة الحالية من تحول الطاقة والحياد الكربوني.

وأضاف في تصريحات لـ "العربية" أن مصافي التكرير تحقق هوامش ربحية مرتفعة بالربع الثالث، وهذه المستويات تعتبر مرتفعة نسبيا.

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وفي الجهة المقابلة، يرى الفايق أن هناك الكثير من اللوم على ارتفاع أسعار النفط، وأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن من يتحدث عن هذا الأمر يتجاهل العديد من الأمور التي تسبب ارتفاع التضخم ومنها حزم التحفيز وأسعار الفائدة.