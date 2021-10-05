بريطانيا.. مخاوف من شتاء قاسٍ بسبب أزمة الطاقة والتضخم

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع قناة BBC، أن 127 سائقا للشاحنات قد تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات للعمل في المملكة المتحدة، للمساهمة في حل أزمة السائقين التي شلت قطاع توزيع الوقود.

وأضاف جونسون أن العدد المتواضع للسائقين الذين تقدموا بطلبات للتأشيرة، دليل على أن أزمة العمالة في هذا القطاع هي عالمية ولا تقتصر على بريطانيا.

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وعند سؤاله عن الضغوط التضخمية في بريطانيا، أشار جونسون إلى أنها نتيجة لتعافي الاقتصاد، والطلب القوي على مختلف المنتجات والسلع، مشبها الأزمة بالفوضى التي تصيب ملاعب كرة القدم في أوقات الاستراحة، عندما يتزاحم الناس للحصول على المشروبات والوجبات، مؤكدا أن الضغوط التضخمية ستتراجع مع إقبال الأعمال على تلبية مختلف نواحي الطلب.

من ناحية أخرى، يتصاعد الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول تنفيذ اتفاق "بريكست".