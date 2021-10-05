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هل يخلق ضعف القدرة الإنتاجية لدى بعض أعضاء "أوبك+" أزمة في العرض؟

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أوبك بلس

هل يخلق ضعف القدرة الإنتاجية لدى بعض أعضاء "أوبك+" أزمة في العرض؟

العربية.نت

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يرى جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، أن قرار أوبك+ التمسك بالزيادة التدريجية في الإنتاج، قرار حكيم يعكس واقع السوق.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى توقعات بعض الجهات بإمكانية أن تضيف أوبك+ أكثر من 400 ألف برميل من إنتاجها اليومي.

ولفت إلى وجود قلق بشأن النفقات الرأسمالية وقدرات الدول المنتجة ما عدا السعودية والعراق والإمارات، إذ قد ينتج أعضاء آخرون أقل من حصتهم مما قد يخلق أزمة في العرض.

وأضاف أن أسعار النفط ستشكل ضغطا كبيرا على اجتماع أوبك+ المقبل.

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