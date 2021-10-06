بورصة الكويت.. السيولة تتحرك من السوق الأول للرئيسي

لاحظ مساعد نائب رئيس قسم التداولات في شركة الاستثمارات الوطنية، علي العلي، انتقال السيولة في بورصة الكويت، من السوق الأول الذي يوصف بأنه سوق المؤسسات، إلى السوق الرئيسي الذي يوصف بأنه سوق الأفراد.

واعتبر العلي في مقابلة مع "العربية" أن حركة السيولة، مسببة بثلاث عوامل أولها دخول مكونات السوق الأول للمؤشرات العالمية، وبالتالي تحرير أموال من السوق الأول إلى الرئيسي، والسبب الثاني تحقيق الأرباح للشركات التشغيلية، عززت من تداول الأفراد للأسهم، والسبب الثالث هو الاقتراب من نهاية العام، مع ترقب انتقال عدة شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول.