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الأسهم السعودية تتجه لتحقيق مكاسب للعام الرابع على التوالي

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سوق السعودية

الأسهم السعودية تتجه لتحقيق مكاسب للعام الرابع على التوالي

دبي - العربية.نت

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قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار إن الأسهم التي تستفيد من عودة الحياة إلى طبيعتها في السعودية هي كل الأسهم التي تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر، مثل الشركات المالكة للأندية الرياضية والمراكز التجارية وشركات المقاولات وشركات التجزئة.

وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية يتجه إلى تسجيل مكاسب للعام الرابع على التوالي، وهذه سابقة لم يعتد عليها السوق من قبل، مشيرا إلى أن السوق أمامه عدة نقاط لكي يتجاوزها ويتجاوز معها انهيار السوق السعودي في 2006.

وأوضح أن السوق استطاع تجاوز عدة مستويات لعام 2006، نظرا لوجود شريحة كبيرة من المستثمرين لم يكونوا موجودين في السوق خلال تلك الفترة، كما أن انضمام السوق للمؤشرات العالمية، ساهم في وجود شريحة خاملة من المستثمرين لا يتأثرون بالتحركات غير المبررة للسوق، وهم يشكلون 4% إلى 6% من إجمالي القيمة السوقية.

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