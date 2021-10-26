سوق أبوظبي تستقبل غداً وافداً جديداً

قال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن أهم حدث تشهده سوق أبوظبي في الفترة المقبلة هو طرح فرتيجلوب Fertiglobe Holding وسط توقعات إيجابية نظرا للزخم الذي تشهده سوق الطروحات منذ بداية 2021 خصوصا في سوق أبوظبي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن مستويات عوائد توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها الشركة مغرية إذ تتراوح بين 6.8% و6.9%.

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ويبدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر. وقد جمعت Fertiglobe Holding، ما يصل إلى 795 مليون دولار من خلال طرح 13.8% من أسهمها في البورصة، وهو ثالث أكبر إدراج في أبوظبي.

وتم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي للشركة عند 2.55 درهم، ما يقيّمها عند 5.8 مليارات دولار.

يُشار إلى أن Fertiglobe Holding تتركز أعمالها في مجال الأسمدة، وهي شراكة استرتيجية بين أدنوك و OCI.