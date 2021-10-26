.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوق أبوظبي تستقبل غداً وافداً جديداً

  • الخط
سوق أبوظبي

سوق أبوظبي تستقبل غداً وافداً جديداً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن أهم حدث تشهده سوق أبوظبي في الفترة المقبلة هو طرح فرتيجلوب Fertiglobe Holding وسط توقعات إيجابية نظرا للزخم الذي تشهده سوق الطروحات منذ بداية 2021 خصوصا في سوق أبوظبي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن مستويات عوائد توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها الشركة مغرية إذ تتراوح بين 6.8% و6.9%.

ويبدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر. وقد جمعت Fertiglobe Holding، ما يصل إلى 795 مليون دولار من خلال طرح 13.8% من أسهمها في البورصة، وهو ثالث أكبر إدراج في أبوظبي.

وتم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي للشركة عند 2.55 درهم، ما يقيّمها عند 5.8 مليارات دولار.

يُشار إلى أن Fertiglobe Holding تتركز أعمالها في مجال الأسمدة، وهي شراكة استرتيجية بين أدنوك و OCI.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
"العربية نت" تفتح ملف الأمراض الاستقلابية وطريقة علاجها بالجينات
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
رمضان بورطة جديدة..مواطن مصري عن النمبر1: رمضان بورطة جديدة..مواطن مصري عن النمبر1: "دمّر حياتي"
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد