.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

استضافة مقرات الشركات العالمية.. كيف ستساهم في اقتصاد السعودية؟

  • الخط
اقتصاد السعودية

استضافة مقرات الشركات العالمية.. كيف ستساهم في اقتصاد السعودية؟

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال موفد "العربية" ناصر الطيبي إلى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، إن فتح شركات عالمية مقرات إقليمية لها في الرياض سيفتح تدفقا أكبر للاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ويوفر فرص عمل للمواطنين السعوديين، ويمثل فرصة أيضاً لنقل أصحاب الخبرات.

وأشار إلى أن من أهداف السعودية زيادة عدد سكان العاصمة ورفع ترتيبها من حيث الحجم الاقتصادي، فهي تحتل الآن المرتبة 40 في اقتصاديات المدن، و49 من حيث عدد السكان، مضيفاً أن هذا الهدف ترافقه زيادة في البنى التحتية.

كما قال إن تأسيس المقرات ونقلها إلى الرياض نقطة مهمة ورئيسية ليس فقط لخدمة الشركات في ظل المنافسة على مشاريع وسوق المملكة التي تعد الاقتصاد الأكبر في المنطقة، بل لتكون الرياض والسعودية منصة لخدمة أسواق المنطقة الأخرى.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
"العربية نت" تفتح ملف الأمراض الاستقلابية وطريقة علاجها بالجينات
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
رمضان بورطة جديدة..مواطن مصري عن النمبر1: رمضان بورطة جديدة..مواطن مصري عن النمبر1: "دمّر حياتي"
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد