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لماذا خالفت أرباح "سابك" التوقعات رغم القفزة الكبيرة؟

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سوق السعودية

لماذا خالفت أرباح "سابك" التوقعات رغم القفزة الكبيرة؟

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج الأولية لشركة "سابك"، قفزة في أرباح الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 412.8%، مسجلة 5.59 مليار ريال، مقارنة مع أرباح بـ 1.09 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقال مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، في مقابلة مع "العربية"، إن النتائج قوية لكنها جاءت أقل من التوقعات لثلاثة أسباب رئيسية، وهي ارتفاع التكاليف والتي جزء منها تكاليف لوجستية رغم امتلاك الشركة شبكة لوجستية جيدة، مضيفاً أن سلاسل الإمدادات لدى سابك كانت متماسكة مقارنة مع شركات أخرى وقد أثبتت قدرتها رغم ارتفاع التكاليف.

أما العامل الثاني، فيتمثل في ارتفاع أسعار البوليميرات في ظل الظروف التضخمية الحالية ما أثر على هوامش البيع، وشكل ضغوطا على الموزعين مما قد يؤدي إلى تخفيضات.

وثالثاً، تراجع كميات الإنتاج 5% نتيجة تعديل الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي الذي شهد زيادة لتعويض تدني الأسعار.

وتوقع أن تشهد الأمور اللوجستية تحسنا على المدى القريب، وأن ترتفع الإنتاجية في الربع القادم.

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