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مجموعة "أغذية" للعربية: نتوقع مواصلة نمو الأرباح في الربع الرابع و2022

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سوق أبوظبي

مجموعة "أغذية" للعربية: نتوقع مواصلة نمو الأرباح في الربع الرابع و2022

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لإدارة المالية في مجموعة أغذية عمار الغول في مقابلة مع قناة "العربية"، توحيد أعمال الـ 4 شركات التي تم الاستحواذ عليها في 2021، ساهم بنصيب الأسد من نمو أرباح المجموعة في الربع الثالث بنسبة 65%.

وحققت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 35.4 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع خسائر 32 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما الإيرادات الفصلية فقد نمت 62% على أساس سنوي إلى 795 مليون درهم.

وأضاف الغول "لم نبدأ توحيد الأعمال بنفس الفترة من بداية 2021، حيث تم توحيد أعمال "الفوحة" منذ أول العام، وأعمال "النبيل" من بداية الربع الثاني، و"الفيصل" من بداية فبراير الماضي، وشركة "أطياب" تم توحيد أعمالها لشهرين فقط ضمن نتائج الربع الثالث هي أغسطس وسبتمبر".

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وتوقع الغول مواصلة النمو والتحسن في الربحية خلال الربع الرابع مع دخول أعمال أطياب كافة شهور الربع الرابع.

ولفت إلى تحسن جميع النسب المالية للشركة بعد عمليات الاستحواذ، وقال "لدينا كاش بحدود 600 مليون درهم، ونظرتنا إيجابية ومتفائلة للعام القادم وما بعده رغم تحديات سلاسل التوريد".

وأوضح أن الشركة استطاعت إعادة هيكلة التكلفة ومن المتوقع الوصول إلى نسب نمو أكبر في الربحية، خاصة أن المجال الاستثماري مفتوح.

وقد شهد الربع الثالث من هذا العام تسجيل 31 مليون درهم كتكاليف لعمليات الاندماج والاستحواذ التي قامت بها الشركة، فيما شهد الربع الثالث من العام الماضي نفقات لمرة واحدة بـ 83 مليون درهم نتجت عن التقييم الاستراتيجي لإدارة الأعمال.

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