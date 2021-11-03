655 ألف فردا ضخوا 2.22 مليار ريال في اكتتاب العربية للتعهدات الفنية

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد بتغطية 1482% وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.9% على أساس تناسبي.

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وأشارت إلى أنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة 15 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021، وانتهت في يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 1.5 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وأوضحت أن عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب بلغ 655,179 فردا، بقيمة إجمالية للطلبات بلغت نحو 2.22 مليار ريال، وبلغت نسبة تغطية الأفراد 1482%.

وأشارت إلى أنه سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 4 نوفمبر 2021.