اكتتاب "تداول" للمؤسسات والأفراد.. تفاصيل طرح حصة للمستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في 21 نوفمبر.

وتعتزم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسيتم بيع الأسهم المطروحة من قبل المساهم الوحيد وهو صندوق الاستثمارات العامة، فيما ستكون جميع أسهم الاكتتاب سيتم طرحها أمام المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10%، للأفراد.

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وأضاف الحصان "حققنا 477 مليون ريال كأرباح صافية لأول 9 أشهر من 2021، ومجموعة تداول تستهدف توزيع 70% من أرباحها ما لم يكن هناك مشاريع استثنائية"

وبحسب الحصان تعتزم "تداول" نشر نشرة الإصدار للاكتتاب خلال ساعات، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021.

وقال الحصان "ملتزمون بقواعد الطرح والإدراج والقواعد المعمول بها في السوق وفي الغالب سيتم طرح 90% للمؤسسات و10%، للمؤسسات والأفراد بإمكانهم زيادة التخصيص عبر الصناديق، وهيكل الطرح سيكون متاحا إضافة إلى جميع المستثمرين خارج الولايات المتحدة وسيكون بإمكانهم وضع طلباتهم والاكتتاب".

وحول أرباح مجموعة تداول قال الحصان "انتهينا من عملية التحول في أبريل الماضي، والتي تمتلك 4 شركات، والشركة لا تزال في طور النمو وتحقيق الأرباح، وفي 2020 بلغت إيراداتها 500 مليون ريال، وفي التسعة أشهر الأولى 900 مليون ريال، فيما بلغت الأرباح في التسعة أشهر الأولى من 2021، نحو 477 مليون ريال، مقابل 346 مليون مقابل الفترة المقابلة من 2020، وهذا يعني تحقيق أكثر من 30%، نمو في الإيرادات ونحو 28% نموا في الأرباح".

وبشأن عملية التقييم قال الحصان "أعلنا عزمنا على طرح حصة في الشركة وسيبدأ المحللون الماليون بطرح نتائج الأبحاث والتحليل للمستثمرين خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم وستكون هناك مؤشرات لتقييم الشركة، وبعد الانتهاء من ذلك سيكون البدء في عملية الطرح وإعلان السعر والاكتتاب للمجموعة، وكل شركة سترى للتقييم بناء على نظرتها، والمستثمرون يرون تقييم الشركات بناء على الوضع الحالي أو الوضع المستقبلي للشركة".

وفي أبريل، قالت مجموعة تداول السعودية إنها عينت JP Morgan وCiti Group وذراع الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي لترتيب طرحها العام الأولي.

وفيما يتعلق بالنمو المتوقع للأرباح قال الحصان "استكمال عملية نمو الشركة وتحقيق الأرباح مهم جدا لنا وللمستثمرين، وهيكل الشركة يدفعنا لتحقيق الأرباح، ونعمل على زيادة العرض والطلب في السوق، والشركة اليوم تشهد وتيرة متسارعة في عمليات الإدراج، وعملنا وما زلنا نعمل على زيادة عدد المستثمرين في السوق، وسنستمر في طرح منتجات تمويلية واستثمارية جديدة".

وقال "خلال 12 إلى 18 شهر القادمة سيكون هناك عدد استثنائي من الشركات يتم طرحها للاكتتاب في سوق السعودية، وعدد الشركات الموجودة لدينا حاليا تحت الدراسة مبشر جدا، ونراجع أكثر من 30 إلى 40 طلب إدراج في سوق السعودية".

ولفت الحصان إلى أن شركة وامض الجديدة والتابعة للمجموعة أنشئت للبحث عن فرص تكميلية للشركة أو فرص استثنائية لنمو أرباح الشركة.