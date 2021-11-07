تراجع أرباح الياه سات 38% بالربع الثالث إلى 13.2 مليون دولار

تراجعت أرباح شركة الياه سات 38%، خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 13.2 مليون دولار.

وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجعت الأرباح 16%، إلى 43.3 مليون دولار.

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وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين على أن يصل إجمالي المقرر دفعه عن العام المقبل إلى 16 فلسا للسهم.

وأوضحت الياه سات أن الشركة أبرمت صفقات تجارية وحكومية بالربع الثالث ستدعم الإيرادات المتوقعة المتعاقد عليها والتي تقدر بملياري دولار.