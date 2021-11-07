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7.38 مليار ريال أرباح السعودية للكهرباء في الربع الثالث

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7.38 مليار ريال أرباح السعودية للكهرباء في الربع الثالث

دبي - العربية.نت

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قفزت أرباح شركة السعودية للكهرباء بنسبة 235.3% في الربع الثالث من 2021، إلى 7.38 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.2 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح السعودية للكهرباء، بنسبة 26.6% مقارنة بصافي ربح نحو 5.83 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، وفقاً لبيان الشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأحد.

وسجلت، خلال الربع الثالث، إيرادات تشغيلية بلغت 22 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 8.8 مليار ريال، والربح التشغيلي 8 مليار ريال، أما صافي الربح فبلغ 7.4 مليار ريال.

وتحولت الشركة إلى الربحية في 9 أشهر من 2021، بقيمة 14.9 مليار ريال مقابل 1.11 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.

كما حققت الشركة، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، إيرادات تشغيلية بلغت 54.3 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 18.5 مليار ريال، والربح التشغيلي 16.7 مليار ريال، أما صافي الربح فبلغ 14.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي حقوق الملكية، في نهاية الربع الثالث، 256.3 مليار ريال.

فيما بلغ ربح السهم، خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى 1.31 و 2.2 ريال سعودي، على التوالي

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