هذه العوامل تدعم سوق دبي..والأسهم القيادية مازالت جاذبة

قال وائل عبدالرسول مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية إن تقييمات الأسهم القيادية في سوق دبي ما زالت منخفضة، والانفراج السياسي يدعم بورصة الكويت.

وأضاف أن هناك اتجاها ايجابيا في أسواق المنطقة بعد ارتفاعات أسعار النفط، كما أن هناك تحركا من قبل إدارات الحكومات لتنشيط الأسواق في أبوظبي تبعها سوق دبي من خلال الطروحات الحكومية وصانع السوق، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة أعطت دفعة لسوق دبي مع تحسن إيجابي في سوق العقار والسياحة.

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وأوضح أن السوق الكويتية أيضا تأثرت إيجابا بأسعار النفط، بجانب الانفراجة في المشهد السياسي بعد استقالة الحكومة.