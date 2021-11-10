.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجموعة تداول بالأرقام

  • الخط
سوق السعودية

مجموعة تداول بالأرقام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد تأسيسها عام 2007 باعتبارها شركة مساهمة، تحولت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة باسم "مجموعة تداول السعودية" في السابع من أبريل الماضي.

كما تضم تحت مظلتها شركة "مقاصة" التي تنفذ عمليات التسوية في السوق السعودية وتساهم في تقليل مخاطر الطرف المقابل، وتحسين كفاءة السوق، وإتاحة تطوير منتجات وخدمات جديدة، وشركة "إيداع" التي تعنى بتقديم خدمات ما بعد تداول، وتوفير سبل التواصل بين المصدرين والمستثمرين، وضمان سلامة وسرعة وكفاءة عمليات السوق.

ويوجد في تداول 223 شركة مدرجة في البورصة، وبها ما يزيد على 500 ورقة مالية، وتم من خلالها جمع 136 مليار ريال عبر الاكتتابات الأولية بين 2018 و2021.

وتضم أكثر من 2600 من المستثمرين الأجانب المؤهلين بنهاية الربع الثالث 2021، بنمو 21 ضعفا منذ يناير 2018.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 10 تريليونات ريال.

اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد