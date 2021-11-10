مجموعة تداول بالأرقام

بعد تأسيسها عام 2007 باعتبارها شركة مساهمة، تحولت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة باسم "مجموعة تداول السعودية" في السابع من أبريل الماضي.

كما تضم تحت مظلتها شركة "مقاصة" التي تنفذ عمليات التسوية في السوق السعودية وتساهم في تقليل مخاطر الطرف المقابل، وتحسين كفاءة السوق، وإتاحة تطوير منتجات وخدمات جديدة، وشركة "إيداع" التي تعنى بتقديم خدمات ما بعد تداول، وتوفير سبل التواصل بين المصدرين والمستثمرين، وضمان سلامة وسرعة وكفاءة عمليات السوق.

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ويوجد في تداول 223 شركة مدرجة في البورصة، وبها ما يزيد على 500 ورقة مالية، وتم من خلالها جمع 136 مليار ريال عبر الاكتتابات الأولية بين 2018 و2021.

وتضم أكثر من 2600 من المستثمرين الأجانب المؤهلين بنهاية الربع الثالث 2021، بنمو 21 ضعفا منذ يناير 2018.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 10 تريليونات ريال.