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هذه المستويات تستهدفها سوقا دبي وأبوظبي

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اقتصاد الإمارات

هذه المستويات تستهدفها سوقا دبي وأبوظبي

دبي - العربية.نت

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قال حسام الحسيني، عضو الجمعية الأميركية، للمحللين الفنيين إن مؤشر سوق دبي المالي استطاع اختراق مستوى 2900 نقطة، بدعم من أحجام التداول وسيولة المؤسسات التي دخلت السوق.

وأشار في حديثه لـ"العربية" إلى أن السوق مؤهلة حاليا لاختبار مستوى 3200 و3250 نقطة، موضحا أن استمرار صعود المؤشر فوق هذا المستوى مرتبط بأداء الأسهم القيادية بالسوق.

بالنسبة لأبوظبي، قال الحسيني إن جميع المستويات الحالية للمؤشر هي مستويات تاريخية وجديدة، ولا يوجد بالسوق ما يمنع أو يحد من حركته.

وأوضح أنه من غير المستبعد أن يصل السوق إلى 8450 إلى 8800 نقطة.

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