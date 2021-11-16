بنحو 1200 علامة تجارية.. منصة "نمشي" صفقة مرتقبة في دبي

من بين الصفقات المرتقبة في الإمارات، ما أعلن عنه محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية في مقابلة خاصة مع العربية أمس، حول إجراء مباحاثات لبيع حصة تصل لـ50% من منصة "نمشي" للتجارة الإلكترونية لمستثمرين محليين وأجانب.

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