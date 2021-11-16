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بنحو 1200 علامة تجارية.. منصة "نمشي" صفقة مرتقبة في دبي

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سوق دبي

بنحو 1200 علامة تجارية.. منصة "نمشي" صفقة مرتقبة في دبي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من بين الصفقات المرتقبة في الإمارات، ما أعلن عنه محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية في مقابلة خاصة مع العربية أمس، حول إجراء مباحاثات لبيع حصة تصل لـ50% من منصة "نمشي" للتجارة الإلكترونية لمستثمرين محليين وأجانب.

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