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دبي تدخل سوق الطروحات بقوة بـ10 إدراجات مرتقبة

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سوق دبي

دبي تدخل سوق الطروحات بقوة بـ10 إدراجات مرتقبة

العربية.نت

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قال وسيم جمعة رئيس الاستثمار في شركة كابيتال للاستثمارات، إن النهج الذي اتبعته دول المنطقة جعلها رائدة في إصلاحات أسواق المال، كما أن مشاركة أصول مهمة مع القطاع الخاص تعطي الزخم للسوق، في إشارة إلى خطة حكومة دبي لإدراج ما يقارب 10 شركات في الفترة القادمة.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن هذه الخطوة تزيد من قيمة السوق ووزنها على مؤشر "إم إس سي آي".

من ناحية أخرى، توقع استمرار الزخم في أسعار النفط لأسباب خارجة عن منظمة أوبك، مع تعافي الطلب، مما سينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات والموازنات في دول الخليج، إلى جانب أنه يعني عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في ما يخص القروض، ما يسمح للشركات بالتوسع.

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