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رهانات برفع الفائدة في بريطانيا مع قفزة التضخم لأعلى مستوى في 10 سنوات

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اقتصاد بريطانيا

رهانات برفع الفائدة في بريطانيا مع قفزة التضخم لأعلى مستوى في 10 سنوات

دبي - العربية.نت

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ارتفعت تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة في أكتوبر، إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وأصبح الرقم الآن أكثر من ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، ما يعزز الرهانات برفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة نمواً بنسبة 4.2% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في أكتوبر 2021، مرتفعاً من 3.1% في سبتمبر، مقابل توقعات الاقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز عند 3.9% لشهر أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، متحدياً توقعات العديد من المستثمرين بأنه سيصبح أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

كان البنك يراقب بيانات الاقتصاد الحاسمة، وسط استمرار ارتفاع التضخم، مقابل نمو اقتصادي معتدل، وتشدد ظروف العمل.

ومن المؤكد أن بيانات الأربعاء ستضيف المزيد من الضغط على البنك للتحرك في اجتماعه في ديسمبر، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم أكثر إلى حوالي 5% في الربيع، قبل أن يتراجع نحو هدفه البالغ 2% بحلول أواخر عام 2023، مع تلاشي تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع الطلب على السلع.

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