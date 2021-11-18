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إيفر غراند تبيع حصتها في HengTen لجمع نحو 274 مليون دولار

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اقتصاد الصين

إيفر غراند تبيع حصتها في HengTen لجمع نحو 274 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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باعت مجموعة إيفر غراند الصينية حصتها بالكامل في شركة خدمات البث المباشر HengTen Network لجمع نحو 274 مليون دولار أميركي، في خطوة تهدف لتعزيز الملاءة المالية للمجموعة بهدف تجنب التخلف عن سداد الديون المتراكمة.

وأشارت Evergrande إلى أنها ستتكبد خسارة بما يتجاوز المليار دولار أميركي من بيع حصتها البالغة 18٪ في HengTen.

يُشار إلى أن المجموعة العقارية تعاني لسداد مدفوعاتها النقدية من الفوائد المستحقة على سنداتها، علما أن ديون المجموعة تجاوزت الـ 300 مليار دولار، منها 19 مليار دولار من السندات الدولية.

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