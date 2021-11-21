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كيف ينظر المحللون لعملية تسعير أسهم مجموعة تداول السعودية؟

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سوق السعودية

كيف ينظر المحللون لعملية تسعير أسهم مجموعة تداول السعودية؟

دبي - العربية.نت

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قال عبدالله الحامد رئيس المشورة في GIB Capital إن شركة مجموعة تداول أمامها فرص كبيرة للنمو خاصة وأنه يوجد بعض الخدمات تحقق نحو أقل من 8%، من إيرادات الشركة.

وأضاف "الشركة أمامها فرص نمو في المستقبل القريب خاصة وأن السوق ستكون أحد طرق التمويل الأساسية، وفقا لرؤية 2030".

وقال الحامد إن تقييم الشركة قريب من 17 مرة حسب نتائج أول 6 شهور.

"ما يحدد التسعير هو مستقبل الشركة ونمو ربحيتها وتحليلات وتقييم المحللين والتي تشمل على الأقل رؤيتهم للـ3 سنوات القادمة، وهذا يحدد الحد الأدنى والأعلى من التسعير".

ويرى الحامد أن تعميم القول بأن تسعير عدد من الاكتتابات في سوق السعودية عند الحد الأعلى لا يعبر عن التقييم الحقيقي للأسهم أمر غير دقيق.

"ليس من العدل التعميم على كل الشركات، لأن بعضها طرح وارتفعت الأسهم بنسبة 30%، في أول يوم وبنفس النسبة في ثاني يوم تداول".

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