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ما هو الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي؟

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النفط

ما هو الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت أميركا تكوين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في 1975بعد حظر النفط العربي.

يتم اللجوء إلى السحب منه لتهدئة أسواق النفط.

حجم النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي 606 مليون برميل مخزنة في كهوف على سواحل لويزيانا وتكساس.

هذه الكمية تكفي لسد الطلب الأميركي لأكثر من شهر.

يصل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى الأسواق عبر إمكانية ضخ 4.4 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي لقرب موقعه من مراكز التكرير والبتروكيماويات.

توجد دول أخرى تملك احتياطيا استراتيجيا وهي الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بما فيها بريطانيا وألمانيا وأستراليا.

وتملك اليابان واحدا من أكبر الاحتياطيات بعد الصين وأميركا.

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