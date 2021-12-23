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هيئة السوق المالية السعودية تقر عدداً من الطروحات الأولية

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سوق السعودية

هيئة السوق المالية السعودية تقر عدداً من الطروحات الأولية

دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء، على عدد من الطروحات الأولية، شملت طلب شركة "عِلم" للحلول الرقمية طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام من الشركة تمثل 30% من رأسمالها.

وشركة علم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتقدم حلول الأعمال التقنية المتكاملة والحلول الرقمية للقطاعين العام والخاص.

ووافقت الهيئة أيضا على طلب شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

كما وافقت على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" طرح حوالي 20 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وأقرت الهيئة أيضا على طلب شركة RAOOM التجارية تسجيل أسهمها وطرح مليون سهم تمثل 20% في السوق الموازية.

هيئة السوق المالية، وافقت أيضا على طلب شركة الدواء للخدمات الطبية طرح 25.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

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