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3 بنوك عمانية تعلن نتائجها في 2021.. وأرباحها تتجاوز التوقعات

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اقتصاد عمان

3 بنوك عمانية تعلن نتائجها في 2021.. وأرباحها تتجاوز التوقعات

دبي - العربية.نت

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صدرت اليوم الخميس النتائج المالية السنوية لبعض البنوك العُمانية، حيث ارتفع صافي أرباح بنك صحار الدولي خلال العام الماضي بنسبة 42% إلى 28 مليون ريال.

وسجل البنك الوطني العماني ارتفاعا في صافي الأرباح السنوية لعام 2021 بـ 67% إلى 30 مليون ريال، ليتجاوز التوقعات البالغة 23 مليون ريال.

أما بنك مسقط، فسجل صافي أرباح بقيمة 190 مليون ريال في عام 2021، بنمو قدره 16%، متجاوزا التوقعات البالغة 185 مليون ريال.

مقابلة مع لؤي بطاينة، محلل أسواق مالية، للحديث عن نتائج البنوك في سلطنة عُمان.

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