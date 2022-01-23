بورصة الكويت تشهد عمليات جني أرباح.. والمؤشر ينخفض بنسبة طفيفة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 13.8 نقطة، ليبلغ مستوى 7350 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 267.4 مليون سهم، عبر 10306 صفقات نقدية، بقيمة 51 مليون دينار كويتي.

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وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 17 نقطة، ليغلق عند مستوى 6043 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.28%، من خلال تداول 188.2 مليون سهم، عبر 6049 صفقة نقدية بقيمة 23.3 مليون دينار، بحسب "واس".

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 0.16%، ما يعادل 12.7 نقطة، لينهي تداولاته عند 8015 نقطة، جراء تداول 79 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 4257 صفقة، بقيمة 27 مليون دينار.

وقال علي العنزي مستشار اقتصادي في مجموعة إنتركونتيننتال، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ارتفاع أسعار النفط مهم جدا للسوق والاقتصاد الكلي في الكويت، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقلص العجز بنسبة 85%.

وأوضح أن بورصة الكويت في أول 3 أسابيع حققت مكاسب 5.5%، منذ مطلع العام، واليوم شهدت السوق عمليات جني أرباح، وسرعان ما سارع المستثمرون إلى الشراء مجددا.