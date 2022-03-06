.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار النفط قد تتراجع دون 100 دولار في هذه الحالة

  • الخط
أسعار النفط

أسعار النفط قد تتراجع دون 100 دولار في هذه الحالة

الأسواق تمتنع طوعياً عن الغاز الروسي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال كارستن فريتش محلل أول للسلع في كوميرز بنك Commerzbank إنه من الصعب التنبؤ بشأن أسعار النفط على المدى القريب.

وتوقع أن تتراجع أسعار النفط إلى ما دون مئة دولار بعد انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية.

وأشار إلى أن أسعار النفط "تخطت كل المستويات التي حددناها واستهدفناها، لذا يمكننا إصدار توقعات جديدة لأن الوضع متقلب ويتحرك بسرعة للغاية".

ويرى أن العقوبات الطوعية سوف تستمر وسوف تقطع الإمدادات الروسية من السوق وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قالت إن العقوبات على الصادرات الروسية من الطاقة على الطاولة ولكن يجب على أميركا تقييم أثر ذلك على السوق قبل اتخاذ القرار.

وتابع: "لكن الأسواق بدأت تمتنع طوعيا عن استخدام النفط الروسي والأثر هو قفزة الأسعار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما السيناريو الغربي لإدارة مرحلة ما بعد سقوط كييف؟ ما السيناريو الغربي لإدارة مرحلة ما بعد سقوط كييف؟
اكتشف المزيد