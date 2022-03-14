هل وصلت أسعار النفط إلى قمتها؟

قال الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، إنه من الصعب القول بأن أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وصلت لقمتها عندما بلغت 130 دولارا للبرميل.

وأوضح أنه في حال التوصل إلى حل دبلوماسي يمكن أن تتراجع الأسعار إلى 100 دولار، لكن إذا تصاعد الصراع من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل.

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وتوقع ألا تغير أوبك بلس نهجها فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا، إذ أنها تلتزم بالنهج الحذر فيما يتعلق بـ "إعادة براميل النفط للأسواق".

وأشار إلى أن توقعات أوبك المتعلقة بالطلب على النفط قد يتم تغييرها خلال 3 أشهر بناء على 3 محددات، وهي تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار والإغلاقات الحالية في الصين.