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بكين تغير قواعد سرية التدقيق في محاولة لمنع شطب شركاتها من بورصة أميركا

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اقتصاد الصين

بكين تغير قواعد سرية التدقيق في محاولة لمنع شطب شركاتها من بورصة أميركا

270 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة برأسمال سوقي يزيد على تريليوني دولار

دبي - العربية.نت

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قامت الصين بمراجعة قوانين سرية التدقيق في حسابات الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، في أكبر تنازل تقدمه بكين لتفادي شطب هذه الشركات من البورصات الأميركية بحلول عام 2024.

وأكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أنها ستغير قوانين السرية التي تمنع بموجبها شركاتها المدرجة في الخارج من تقديم معلومات مالية حساسة لمنظمين أجانب.

جاء ذلك بعد إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الشهر الماضي عن مهلة قدرها ثلاث سنوات للشركات الصينية لتقديم وثائق تدقيق مفصلة عن حساباتها.

يُذكر أن هناك نحو 270 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة برأسمال سوقي يزيد على تريليوني دولار.

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