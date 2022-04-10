انخفاض أرباح "المتقدمة" في الربع الأول.. وسهم الشركة يتراجع

انخفضت أرباح الشركة "المتقدمة" للبتروكيماويات السعودية الفصلية بنسبة 4%، في الربع الأول من 2022، إلى 164 مليون ريال، مقابل 171 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقابل أرباح الربع السابق قالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن أرباحها نمت 3.8%، حيث كانت أرباح الربع السابق 158 مليون ريال.

مادة اعلانية

وقد تراجع سهم الشركة في ضوء هذه النتائج عند الافتتاج بنحو 1%.

وحققت "المتقدمة" إجمالي أرباح في الربع الأول من 2022 بلغت قيمتها 211 مليون ريال بنمو 5.5%.

وذكرت الشركة أن انخفاض صافي الربح بنسبة 4% مقارنة بالربع الاول لعام 2021م يعود إلى ارتفاع في أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 40% و27% على التوالي، وانخفاض حصة الارباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد بمبلغ 30 مليون ريال.