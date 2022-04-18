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العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً

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اقتصاد مصر

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً

دبي - العربية.نت

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة المصرية، صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي في بيان للوزارة، أمس إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

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