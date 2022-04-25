هذه القطاعات ستستفيد من فوز ماكرون

قالت مراسلة "العربية" من لندن كارينا كامل، إن محللين أشاروا إلى أن هناك قطاعات عدة، ستستفيد من فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الانتخابات على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، منها القطاع البنكي وشركات الخدمات، إضافة إلى شركات صناعية كبيرة.

وارتفع الدولار مقابل اليورو على الرغم من فوز ماكرون، حيث يأتي ذلك وسط حالة عدم اليقين بشأن توقعات نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي دعم الدولار كعملة ملاذ آمن.

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من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم تراجعات على خلفية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي مع رفع الفدرالي لأسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب إجراءات الإغلاق، وارتفاع معدلات التضخم على وقع الحرب الروسية الأوكرانية.