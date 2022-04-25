هكذا يتتبع التجار نشاط الموانئ والشحنات في شنغهاي حالياً

تعاني الشركات التجارية ومديري الخدمات اللوجستية في شنغهاي من صعوبة الوصول للبيانات الفعلية والآنية لحركة البضائع، بعد دخول قانون حماية المعلومات الشخصية حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك في وقت تكافح فيه المدينة للخروج من جائحة كورونا ورفع القيود المفروضة

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يُشار إلى أن بيانات حركة مرور البضائع لم تعد بشكل فوري، ويتتبع التجار حاليا نشاط الموانئ والشحنات التجارية عن طريق المكالمات الهاتفية أو حتى العد اليدوي.