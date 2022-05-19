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كيف أثر ارتفاع التضخم على الأسواق العالمية؟

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الأسواق العالمية

كيف أثر ارتفاع التضخم على الأسواق العالمية؟

دبي - العربية.نت

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أدت عمليات البيع في السوق الأميركية إلى خسائر في آسيا صباح اليوم الخميس، وافتتاح منخفض في أوروبا.

وأشارت مراسلة "العربية" من لندن كارينا كامل، إلى التأثير السلبي والمباشر لخسائر عملاقة قطاع التجزئة، مثل شركة تارغت التي تأثرت أرباحها بشكل سلبي للغاية بتراجع إنفاق المستهلكين نتيجة التضخم.

وأوضحت كامل أن ارتفاع التضخم يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي يؤدي هذا إلى انكماش النشاط الاقتصادي بشكل عام، لافتا إلى أن ذلك بدأ يتجسد على أرض الواقع أمام المستثمرين والمستهلك العادي.

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