كيف ستساعد حزمة الدعم البريطانية للأسر في الحد من ارتفاع التضخم؟  

أعلنت المملكة المتحدة، أمس الخميس، فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة، كاشفة في الوقت نفسه عن خطة دعم بقيمة 15 جنيها إسترلينيا على خلفية ارتفاع التضخم.

وقالت مراسلة "العربية" من لندن كارينا كامل، إن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، أدلى بعدد من التصريحات لوسائل الإعلام البريطانية اليوم الجمعة، متوقعا ألا يتجاوز أثر حزمة الدعم نقطة مئوية واحدة فقط في معدلات التضخم.

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وأوضحت كامل، أنه بالنسبة للضريبة على شركات الطاقة، فإنها ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 26 مايو 2022، حيث تطبق على أرباح الشركات النفطية التي تحققها بعد ذلك التاريخ.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى أن الضريبة ستكون بنسبة 25% على صافي الأرباح لمدة 12 شهرا، لافتة إلى أن الجدول الزمني المحدد من قبل الحكومة، هو 3 سنوات.