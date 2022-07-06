يعد الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، الذي توفي أمس عن عمر بلغ 63 عاماً، ضمن أبرز الشخصيات العاملة والمؤثرة في مجال الطاقة، مع العلم أن ولاية باركيندو كان من المفترض أن تنتهي بنهاية يوليو الحالي.

وفيما يلي: أبرز محطات باركيندو والمناصب التي شغلها.

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ولد محمد باركيندو، النيجيري الجنسية في 20 أبريل 1959.

مسيرته في أوبك

1986 - 2010: مندوب نيجيريا بالمؤتمرات الوزارية.

1993 - 2008: الممثل الوطني لنيجيريا في اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك.

2006: شغل منصب الأمين العام بالإنابة.

2016: شغل منصب الأمين العام خلفاً لعبدالله البدري الذي شغل هذا المنصب منذ 2007.

تنتهي ولايته الثانية في يوليو 2022 كأمين عام المنظمة، ويخلفه هيثم الغيص.

وساهم باركيندو في مناقشات أوبك حول أسواق الطاقة والضرائب والبيئة.

وشغل منصب رئيس فريق عمل أوبك للدورة 15 للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مسيرته الأكاديمية

- بكالوريوس علوم سياسية من جامعة أحمدو بيلو.

- دبلوم دراسات عليا في اقتصاديات البترول من أوكسفورد.

- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة واشنطن.

- دكتوراه فخرية في العلوم من الجامعة الفيدرالية للتكنولوجيا.